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Избранный глава Абакана вступил в должность

На выборах 22 декабря Алексей Лемин получил 87,16% голосов

ТАСС, 25 декабря. Избранный на выборах 22 декабря главой Абакана (Хакасия) 44-летний вице-мэр Алексей Лемин, выдвинутый "Единой Россией", в среду вступил в должность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Выборы мэра столицы республики проводятся в связи со смертью предыдущего городского главы Николая Булакина, руководившего Абаканом в течение 24 лет. Он погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края.

"Сегодня он [Лемин] получил удостоверение главы города и вступил в должность", - сообщили в пресс-службе. Постановление об итогах выборов было опубликовано в газете "Абакан" в среду.

Помимо Лемина в избирательные бюллетени были внесены еще три кандидата: замдиректора ИП "Хаврон" Михаил Молчанов (ЛДПР) и два самовыдвиженца - директор компании "Терра" Иван Аксенов и замдиректора ООО "Управление механизации - 19" Василий Мельцер. Победитель определяется простым большинством голосов. Лемин получил 87,16%, Молчанов - 5,08%, Аксенов - 3,03%, Мельцер - 2,63%. Явка - 23,6%.

Лемин родился 11 сентября 1975 года в Шарыповском районе Красноярского края. После окончания Красноярского государственного аграрного университета в 1997 году он работал в администрации Абакана в департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства. С января 2009 года вице-мэр города - начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства.

Теги
РоссияХакасия
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