РЖД оценили строительство обхода горного участка в Иркутской области в 130 млрд рублей

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство обхода горного перевала на юге Байкала для повышения пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали обойдется примерно в 130 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") Василий Фролов.

Сейчас участок Транссиба Большой Луг - Слюдянка (Иркутская область) протяженностью 82 км проходит по горной местности, поезда преодолевают его только при помощи подталкивающих локомотивов. Сложный рельеф не позволяет ускорить прохождение составов по участку. ВСЖД подготовила экономическую оценку вариантов строительства обхода.

"Предварительные расчеты уже проведены и предпроектные работы сделаны. Заказчиком выступали мы, исполнителем - институт "Иркутскжелдорпроект". Мы просчитали несколько вариантов обхода горно-перевального участка и направили свою заявку в компанию "Российские железные дороги", где все пока находится в стадии оценки для того, чтобы этот проект был встроен в перспективу развития Восточного полигона. Это строительство оценивается в 130 млрд рублей, но окончательного решения в части включить в план реализации мы пока не достигли", - сказал Фролов.

По его словам, было рассмотрено три основных варианта строительства обхода горного перевала. Наиболее приемлемый - от поселка Мегет под Иркутском через пойму реки Иркут и Тункинскую долину с выходом на станцию Слюдянка-2.

Транссибирская железнодорожная магистраль соединяет Москву с крупнейшими сибирскими и дальневосточными городами. Ее длина составляет почти 9,3 тыс. км.