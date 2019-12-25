Рейс Омск - Москва задержали из-за поломки самолета

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Отправка утреннего рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Омска в Москву задержана из-за технических неполадок воздушного судна. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе омского аэропорта, авиакомпания отправляет пассажиров другими рейсами.

"Там техническая неисправность воздушного судна. Сейчас должен прибыть инженерный состав авиакомпании "Аэрофлот", который будет заниматься этим вопросом. Часть пассажиров улетела вторым утренним рейсом "Аэрофлота", вторая часть будет вылетать дневным рейсом, который в 15:20 (12:20 мск). Будет прислано воздушное судно большей вместимости, чтобы всех вывезти", - сказала представитель аэропорта.

Она отметила, что пассажиры обеспечены всем необходимым. "Часть людей отправилась домой, часть определена в гостиницы", - рассказал собеседник агентства.