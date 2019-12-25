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Животных барнаульского зоопарка 1 января накормят новогодними деликатесами

Для них приготовят тушки гуся, кур, семгу, фрукты, орехи, сухофрукты

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Праздничное угощение получат животные барнаульского зоопарка "Лесная сказка" в первый день 2020 года, всего в новогодние каникулы банкет для животных устроят трижды. Деликатесы - гуси, семга и фрукты - будут подаваться в игровой форме, хищники, например, должны будут разорвать празднично оформленные коробки, сообщил ТАСС директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

"Мы решили, что 1 января сделаем праздник для наших животных, а праздник без праздничного стола не обходится. Поэтому мы закупили специальные холщовые мешки с изображениями Деда Мороза, закупили специально оборудование, которое мы установим в вольеры животных. И в полдень начнется замечательный такой стол для всех животных барнаульского зоопарка, для каждого приготовили "приличные подарки". Это будут тушка гуся, тушки кур, несколько рыбин семги, фрукты, орехи, сухофрукты", - сказал Писарев.

Он отметил, что лев, например, получит гуся, обезьяны - фрукты и орехи, копытные смогут отведать яблок. Для медведя сотрудники зоопарка приготовили банку меда - на случай, если в этот день он не будет спать.

"Мы не просто так еду поставили и все, - это игра. Будут подвешены мешки, поставлены праздничные новогодние коробки, которые животные должны будут разорвать, чтобы им интересно было. Как в природе, они должны искать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помимо угощений в вольеры забросят игрушки и шары. Согласно официальной группе зоопарка "ВКонтакте", деликатесами животных будут угощать 1, 4 и 7 января.

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