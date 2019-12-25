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Жители Красноярска спасли раненного дробью краснокнижного орла

Птица передана в зоопарк "Роев ручей", ее откормят и прооперируют

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Жители Красноярска подобрали за городом раненного дробью краснокнижного орла-могильника. Птица передана в зоопарк "Роев ручей", где ей окажут помощь, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Птицу обнаружили на трассе за городом. По заключению орнитологов - это орле-могильник. "Редкую птицу передали в парк флоры и фауны "Роев ручей", там проведут курс лечения и реабилитации. По оценкам экспертов, у орла перелом локтевой кости правого крыла со смещением, в толще мускулатуры обнаружена дробь. Красивая редкая птица оказалась жертвой выстрела. Теперь орел-могильник сможет выжить только в условиях неволи, так как отсутствие возможности летать приведет его к гибели в естественной среде обитания", - сообщили в министерстве.

Как пояснил ТАСС директор парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань, орла откормят и прооперируют. Информацию о данном факте передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Могильник - крупный орел, обитающий в степной и лесостепной зонах Евразии. Этот редкий вид занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России и многие региональные. В Европе его называют императорским и королевским орлом.

Теги
РоссияКрасноярский край
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