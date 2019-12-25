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Аэропорт в Горно-Алтайске в 2019 году впервые обслужил 100 тыс. пассажиров

По словам губернатора Олега Хорохордина, увеличения годового показателя пассажиропотока удалось достичь благодаря привлечению второго авиаперевозчика

ТАСС, 25 декабря. Аэропорт в Горно-Алтайске, являющийся единственным действующим в туристической Республике Алтай, впервые обслужил в течение года 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщил в среду глава региона Олег Хорохордин на своей официальной странице Instagram.

Пассажиропоток аэропорта в Горно-Алтайске с 2011 по 2018 год составил свыше 342 тыс. человек. За первое полугодие 2019 года вырос на 41%.

"В аэропорту меня ждал сюрприз. Оказывается, я лечу со 100-тысячным пассажиром за 2019 год <…> Мы перешли в следующую категорию (5-й класс аэропорта - прим. ТАСС), теперь новая цель - 500 тысяч пассажиров в год", - говорится в сообщении.

Согласно Воздушному кодексу РФ, аэропорты России разделены на пять классов по уровню годового показателя пассажиропотока: пятый класс соответствует 100-500 тыс. пассажиров в год, первый - 7-10 млн пассажиров в год. Аэропорты с годовым объемом менее 100 тыс. человек относятся к неклассифицированным.

По мнению Хорохордина, такого показателя удалось достичь "благодаря привлечению второго авиаперевозчика на Москву и расширения географии межрегиональных полетов". Второй перевозчик, авиакомпания "Победа", появился в 2019 году.

Аэропорт Горно-Алтайска вновь начал работу в 2011 году спустя 20 лет простоя после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Открытие аэропорта способствовало развитию туризма: по итогам 2011 года турпоток составил 1,35 млн человек, в 2018 году - более 2,1 млн человек. В 2012 году в регионе было запущено прямое сообщение с Москвой, продолжается работа по получению аэропортом международного статуса.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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