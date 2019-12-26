{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение стены здания в Новосибирске

Подрядчик обрушившейся летом насосной станции в Новосибирске оштрафован по итогам проверки

В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал
Проведение поисково-спасательной операции и разбор завалов на месте обрушения, 28 августа 2019 года Ростислав Нетисов/ТАСС
Описание
Проведение поисково-спасательной операции и разбор завалов на месте обрушения, 28 августа 2019 года
© Ростислав Нетисов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Штрафы на сумму более 320 тыс. рублей назначены по итогам прокурорской проверки подрядчику, проводившему работы на насосной станции в Новосибирске, где в августе при обрушении стены погибло трое рабочих и еще один пострадал, а также частному агентству занятости, сообщил в четверг на IV открытом форуме прокуратуры Новосибирской области первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

На эту тему
Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

В конце августа при проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, принадлежащего СГК, произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибли трое рабочих, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

"По результатам прокурорской проверки в деятельности непосредственного работодателя и частного агентства занятости выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства и по постановлению прокурора виновным лицам назначены штрафы на сумму более 320 тыс. рублей", - сказал Крылов.

По его словам, за последние годы удалось добиться снижения уровня производственного травматизма. Так, в 2019 году произошло 57 несчастных случаев, пострадало 62 работника.

Теги
РоссияНовосибирская областьОбрушение стены здания в Новосибирске
Реклама на ТАСС
"Ъ": Ростех получит 35% в проекте по добыче золота в Иркутской области
По данным издания, дочерняя компания госкорпорации приобрела 9,9% акций в уставном капитале "Техсервиса". Также ФАС одобрила ходатайство на приобретение еще 25,1% акций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС