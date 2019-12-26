Подрядчик обрушившейся летом насосной станции в Новосибирске оштрафован по итогам проверки

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Штрафы на сумму более 320 тыс. рублей назначены по итогам прокурорской проверки подрядчику, проводившему работы на насосной станции в Новосибирске, где в августе при обрушении стены погибло трое рабочих и еще один пострадал, а также частному агентству занятости, сообщил в четверг на IV открытом форуме прокуратуры Новосибирской области первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

В конце августа при проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, принадлежащего СГК, произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибли трое рабочих, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

"По результатам прокурорской проверки в деятельности непосредственного работодателя и частного агентства занятости выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства и по постановлению прокурора виновным лицам назначены штрафы на сумму более 320 тыс. рублей", - сказал Крылов.

По его словам, за последние годы удалось добиться снижения уровня производственного травматизма. Так, в 2019 году произошло 57 несчастных случаев, пострадало 62 работника.