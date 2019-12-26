Новосибирский арбитраж арестовал имущество ритейлера "Холидей" на 17,42 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению Альфа-банка наложил арест на денежные средства и имущество компании ООО "НСК Холди" в рамках дела о банкротстве новосибирского ритейлера ООО "Компания Холидей", следует из материалов картотеки арбитражных дел.

"Наложить арест на денежные средства и иное имущество ООО "НСК Холди" в сумме 17 425 666 589 рублей 80 копеек", - говорится в определении суда.

С заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на счета и имущество ООО "НСК Холди" на 17,42 млрд рублей - размера непогашенной кредиторской задолженности в деле о банкротстве ООО "Компания Холидей" - обратился Альфа-банк, являющийся одним из основных кредиторов.

В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, как следует из определения суда, банк указывает на то, что их непринятие повлечет существенный вред кредиторам и может сделать неисполнимым судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности.

В начале декабря суд объединил в одно производство несколько заявлений от кредиторов о привлечении совладельца ООО "НСК Холди" и ООО "Компания Холидей" Николая Скороходова к субсидиарной ответственности. Суд ввел конкурсное производство в одном из крупнейших ритейлеров Сибири - ГК "Холидей" - в феврале 2019 года по иску Альфа-банка.

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске. В 2018 году в сеть "Холидей" входил 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, в Алтайском и Красноярском краях.