В Братске при обрушении аварийного дома погиб человек

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Обрушение аварийного расселенного дома произошло в четверг в Братске Иркутской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Сегодня при разборе деревянного аварийного дома на улице Подбельского в Братске вследствие нарушений техники безопасности при производстве работ произошло его обрушение. В результате один рабочий погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу".

В пресс-службе администрации Братска уточнили ТАСС, что работы проводила подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт на разбор расселенных домов. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

В новость были внесены изменения (13:47 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.