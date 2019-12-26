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В Братске при обрушении аварийного дома погиб человек

Двое пострадали

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Обрушение аварийного расселенного дома произошло в четверг в Братске Иркутской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Сегодня при разборе деревянного аварийного дома на улице Подбельского в Братске вследствие нарушений техники безопасности при производстве работ произошло его обрушение. В результате один рабочий погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу".

В пресс-службе администрации Братска уточнили ТАСС, что работы проводила подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт на разбор расселенных домов. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

В новость были внесены изменения (13:47 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.

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РоссияИркутская область
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