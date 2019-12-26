Модернизированный энергокомплекс пригорода Кызыла введут в эксплуатацию в начале 2020 года

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. "Россети Сибирь" (МРСК Сибири, входит в ГК "Россети") планируют ввести в эксплуатацию энергокомплекс поселка Каа-Хем в Туве в 2020 году, на его модернизацию выделено 730 млн рублей, сообщил в четверг журналистам гендиректор компании Павел Акилин.

Каа-Хем - один из проблемных населенных пунктов Тувы. С начала века жилой фонд в поселке вырос в 1,5 раза, появились новые объекты социальной сферы и промышленности, существующие электросети перестали справляться с растущей нагрузкой. Поселок расположен неподалеку от Кызыла - административного центра Тувы, здесь живут около 20 тыс. человек.

"Это будет серьезный, большой проект в республике стоимостью 730 млн рублей. К 31 декабря планируем, что проведем все пусконаладочные работы. <...> Полная реконструкция электроснабжения поселка", - сказал Акилин.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что модернизированный энергокомплекс Каа-Хема будет запущен в первом квартале 2020 года.

"Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.