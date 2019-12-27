В Иркутской области создали территориальный отдел Рослесхоза

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Обособленный территориальный отдел Рослесхоза, который ранее поручил сформировать глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин после большого числа случаев нарушения лесного законодательства в регионе, создан в Иркутской области. Новое ведомство позволит усилить контроль за лесным хозяйством региона, который является одним из главных лесопромышленных субъектов РФ, сообщила в пятницу пресс-служба Рослесхоза.

Кобылкин ранее поручил Росслесхозу провести внеплановую проверку лесного комплекса Иркутской области за 2017-2019 гг., а также подготовить предложения по изъятию у региона полномочий в области лесных отношений и передаче их новому подразделению Рослесхоза, которое будет подчиняться федеральному центру, минуя областное правительство. Проверка завершилась в начале декабря, выявлены многочисленные нарушения законодательства. Готовятся материалы для направления в правоохранительные и иные органы госвласти по компетенции.

"Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий. Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение - открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте", - говорится в сообщении со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко.

По информации пресс-службы ведомства, новый отдел административно включен в состав Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Созданный отдел будет на месте контролировать лесопользование в части соблюдения законодательных требований санитарной, пожарной безопасности, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, правил заготовки древесины. Контролировать борьбу с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов России, это один из главных лесопромышленных регионов.