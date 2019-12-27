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Подготовка к 75-летию Победы

"Детям войны" в Красноярском крае вручат памятные знаки

Кроме того, в 2020 году дети погибших военнослужащих и те, кто пережили войну в детском возрасте, получат по 3 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Памятный знак "Дети войны" получат более 135 тыс. жителей Красноярского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства социальной политики региона.

Речь идет о гражданах, переживших Великую Отечественную войну в детском возрасте, то есть тех, кому на 3 сентября 1945 года было менее 18 лет.

"Более 135 тыс. жителей края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, получат нагрудный знак "Дети войны", - сообщили в министерстве, отметив, что знаки и удостоверения уже поступили во все муниципалитеты края.

"Люди этого поколения прошли тяжелый жизненный путь, связанный с лишениями военного времени и тяготами послевоенного восстановления страны. Вручение знака "Дети войны" - это один из способов сказать, что мы их помним, мы им благодарны. Именно они несут последующим поколениям память о Великой Отечественной войне", - процитировали в пресс-службе министра Ирину Пастухову.

Кроме того, в 2020 году в преддверии юбилея Победы дети погибших военнослужащих и граждане, пережившие войну в детском возрасте, получат дополнительную материальную поддержку - по 3 тыс. рублей.

Теги
РоссияКрасноярский крайПодготовка к 75-летию Победы
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