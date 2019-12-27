В Красноярском крае организовано более ста пунктов обогрева на автотрассах

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Более 100 пунктов обогрева оборудованы на дорогах Красноярского края, где столбик термометра опустился ниже 30-градусной отметки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу в центральных и южных районах Красноярского края будет до 37 градусов ниже нуля, местами - до минус 43, днем - до минус 30.

"Сотрудниками полиции совместно с ГУ МЧС по краю подготовлены 107 пунктов обогрева и питания, в том числе: 84 - стационарных <...>. В Ачинском, Емельяновском, Березовском, Канском, Балахтинском районах, а также в Норильске организованы 23 мобильных пункта обогрева, которые будут курсировать по автодорогам", - говорится в сообщении.

Стационарные пункты в основном размещены в придорожных кафе и столовых. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Енисей" сообщили, что при температуре воздуха ниже 30 градусов мороза дежурные автомобили дорожников круглосуточно каждые три часа патрулируют федеральные трассы. В автомобилях имеются теплая одежда, одеяла, валенки, термосы с горячим чаем и средства обогрева.