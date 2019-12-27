{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае организовано более ста пунктов обогрева на автотрассах

По данным синоптиков, в ночь на субботу в центральных и южных районах региона будет до 37 градусов ниже нуля

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Более 100 пунктов обогрева оборудованы на дорогах Красноярского края, где столбик термометра опустился ниже 30-градусной отметки. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу в центральных и южных районах Красноярского края будет до 37 градусов ниже нуля, местами - до минус 43, днем - до минус 30.

"Сотрудниками полиции совместно с ГУ МЧС по краю подготовлены 107 пунктов обогрева и питания, в том числе: 84 - стационарных <...>. В Ачинском, Емельяновском, Березовском, Канском, Балахтинском районах, а также в Норильске организованы 23 мобильных пункта обогрева, которые будут курсировать по автодорогам", - говорится в сообщении.

Стационарные пункты в основном размещены в придорожных кафе и столовых. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Енисей" сообщили, что при температуре воздуха ниже 30 градусов мороза дежурные автомобили дорожников круглосуточно каждые три часа патрулируют федеральные трассы. В автомобилях имеются теплая одежда, одеяла, валенки, термосы с горячим чаем и средства обогрева.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали победителями чемпионата России в танцах на льду
Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, третье - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС