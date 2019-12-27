Около 200 млн рублей долгов по зарплате шахтерам Кузбасса погасят за счет возврата НДС

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате перед работниками находящейся в банкротстве угольной компании "Заречная", в состав которой входят шахты "Заречная" и "Алексиевская", в размере около 200 млн рублей будет погашена за счет возврата НДС, сообщил в пятницу на своей официальной странице в Instagram губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Глава региона провел в пятницу расширенное совещание в Новокузнецке, куда были приглашены руководители предприятий-должников по заработным платам и главы городов, в которых эти предприятия находятся. По данным Кемеровостата, на 1 ноября текущего года просроченная задолженность по зарплате в регионе составляла 251,7 млн рублей. Основная часть этой суммы - долг угольных предприятий региона.

"Самая серьезная ситуация на шахтах УК "Заречная", они накопили долгов по зарплате на сумму более 220 млн рублей. У предприятия была единственная возможность оперативно решить проблему - за счет возврата НДС. Во время совещания звонил в налоговую инспекцию, они сообщили, что в экстренном порядке рассмотрели протокол о возврате. На мой звонок в казначейство ответ последовал через несколько минут - прямо во время нашего совещания в Кузбасс перевели 199 млн 990 тыс. рублей", - написал Цивилев.

Активы УК "Заречная" с 2018 года находятся под управление УК "Полысаевская", которая занимается выводом из экономического кризиса предприятия-банкрота. Шахты добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках значительно упали, из-за этого были снижены темпы добычи угля и появились проблемы с выплатой зарплат. Как заверил по итогам совещания, запись которого опубликована на странице губернатора в Instagram, исполнительный директор УК "Полысаевская" Николай Чикалев, долг по зарплате перед сотрудниками будет погашен в полном объеме до конца года.

"Надеемся, что до 30 числа мы заработную плату за октябрь-ноябрь по нашим предприятиям, которые к тому же являются градообразующими, заплатим 100%. Решение, которое Сергей Евгеньевич [Цивилев] в ручном режиме принял, договорившись с казначейством и налоговыми органами, оно нам позволит зарплату закрыть полностью", - сказал Чикалев.