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Суд арестовал экс-начальника управления приватизации жилья Новокузнецка

Бывший чиновник является фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью при расселении аварийного жилья

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка, который был уволен главой города в апреле после обысков УФСБ в мэрии, арестован на два месяца по делу о мошенничестве с недвижимостью при расселении аварийного жилья. Об этом в пятницу сообщила ТАСС старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

"Арестован бывший начальник управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка в рамках уголовного дела о мошенничестве, он занимался предоставлением квартир при переселении из аварийного жилья. Суд сегодня избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказала она.

Теги
РоссияКемеровская область
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