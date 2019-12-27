На восстановление жилья пострадавших от паводков в Приангарье выделят около 3 млрд рублей

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральные власти в начале 2020 года выделят дополнительно около 3 млрд рублей на восстановление жилищных прав пострадавших от паводков в Приангарье, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с жителями Нижнеудинска.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС 28 ноября Мутко сообщал, что около 2,8 млрд рублей не хватает властям Иркутской области на оплату жилищных сертификатов. На тот момент было выдано свидетельств на 19,4 млрд рублей, из регионального бюджета планировалось выделить еще 3,7 млрд рублей.

"Мы договорились с врио [губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым], что в начале года [они] еще раз подведут все итоги, и мы дополнительно, как прогнозируется, еще под 3 млрд рублей выделим, чтобы снять все вопросы обеспечения восстановления жилищных прав", - сказал Мутко.

Еще 800 млн рублей, по его словам, будет выделено в период новогодних каникул и праздников.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительным летним паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.