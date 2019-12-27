Суд приостановил работу крупного ТРЦ в Иркутске из-за нарушений пожарной безопасности

ТАСС, 27 декабря. Свердловский районный суд в Иркутске приостановил деятельность крупного торгово-развлекательного центра Jam Молл из-за нарушений пожарной безопасности, сообщается в пятницу на сайте суда.

Торгово-развлекательный центр Jam Молл, по данным сервиса 2ГИС, состоит из трех этажей, где есть кинотеатр, рестораны и кафе, развлекательные центры для детей и взрослых, магазины и офисы.

"27 декабря судом вынесено определение, которым ООО "Дрезден Девелопмент" запрещено осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3", - говорится в сообщении.

Исковое заявление прокурора города Иркутска о запрете деятельности Jam Молл на улице Сергеева, 3, из-за нарушений требований пожарной безопасности к ООО "Дрезден Девелопмент" поступило в суд накануне.