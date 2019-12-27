Федеральная комиссия вновь проверит состояние пострадавших от паводков домов в Приангарье

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил создать федеральную инструментальную комиссию для нового обследования пострадавших от паводков многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом сообщил Мутко во время встречи с жителями Нижнеудинска в пятницу.

В ходе встречи жители многоквартирных домов Нижнеудинска пожаловались, что их дома находятся в аварийном состоянии, но не признаны таковыми. При этом областная комиссия не может вынести такое решение. Людей расселяют только из самых опасных квартир, где могут рухнуть перекрытия.

"Мы сделаем хорошую организацию, федеральную. Мы будем бесплатно, за свой счет это [инструментальное обследование] делать. <…> Завтра же мы в Тулуне всех собираем на государственную комиссию [по ликвидации последствий паводков], завтра же определим состав комиссии, мы придем и оперативно, быстро всех посмотрим", - сказал Мутко.

Как уточнил на встрече глава Нижнеудинска Александр Путов, обследовать многоквартирные дома может только профессиональная инструментальная комиссия. Как раз такая комиссия формируется по поручению вице-премьера и начнет работу в 2020 году, сразу после Нового года. Также он сообщил, что в настоящее время обследовать требуется 14 многоквартирных домов.

О паводках в Иркутской области

Иркутская область оказалась в центре внимания летом 2019 года в связи с разрушительным паводком, затронувшим Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Для обследования поврежденных при паводках жилых домов в Иркутской области прошли две комиссии, которые завершили работу в середине октября. Обследования показали, что подлежащими сносу признаны почти 6,7 тыс. жилых помещений, что на 17% больше, чем было после первого обследования. Обследования проводятся по заявлениям пострадавших от паводков граждан, дома которых ранее были признаны подлежащими капитальному ремонту, однако жильцы с этим выводом не согласились.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. 12 декабря Левченко подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.