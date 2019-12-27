Ракетный полк в Алтайском крае получил на вооружение стратегические комплексы "Ярс-С"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракетный полк, дислоцированный в Алтайском крае, полностью перевооружен на новые подвижные стратегические комплексы "Ярс-С", сообщил исполняющий обязанности командира 35-й ракетной дивизии полковник Иван Камагуров.

"В текущем году 479-й ракетный полк 35 ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) полностью перевооружен на ракетный комплекс "Ярс-С", - доложил Камагуров министру обороны РФ Сергею Шойгу по видеосвязи на селекторном совещании в пятницу.

По словам комдива, "это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях".