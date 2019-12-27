{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Ракетный полк в Алтайском крае получил на вооружение стратегические комплексы "Ярс-С"

Это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии, отметил и.о. ее командира Иван Камагуров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракетный полк, дислоцированный в Алтайском крае, полностью перевооружен на новые подвижные стратегические комплексы "Ярс-С", сообщил исполняющий обязанности командира 35-й ракетной дивизии полковник Иван Камагуров.

"В текущем году 479-й ракетный полк 35 ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) полностью перевооружен на ракетный комплекс "Ярс-С", - доложил Камагуров министру обороны РФ Сергею Шойгу по видеосвязи на селекторном совещании в пятницу.

По словам комдива, "это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях".

Теги
РоссияНовая техника ВС РФАлтайский край
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Туктамышева заявила, что недовольна прыжками в короткой программе чемпионата России
Фигуристка с небольшой помаркой при приземлении выполнила тройной аксель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС