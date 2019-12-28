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Паводок в Иркутской области

В последнем пункте временного размещения в Тулуне остаются 40 человек

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, остальные ПВР были расселены по мере того, как люди приобретали жилье

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших от летнего паводка жителей иркутского Тулуна, которые остаются в последнем пункте временного размещения (ПВР) на базе Тулунского аграрного техникума, составляет 40 человек. Об этом в субботу сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на встрече вице-премьера РФ Виталия Мутко с жителями ПВР.

Во время наводнения в Иркутской области было создано 17 пунктов временного размещения, два из которых располагались в Тулуне.

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"Через все ПВР, которые были созданы в регионе, прошли 1742 человека. Сейчас остаются еще 40 (в ПВР на базе Тулунского аграрного техникума - прим. ТАСС). Это последний работающий ПВР, остальные были расселены по мере того, как люди приобретали жилье", - сказал Родионов.

Как сообщили на встрече с вице-премьером РФ руководители техникума, оставшиеся семьи планируют уехать из ПВР в январе 2020 года.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ие достигал почти 14 м. В городе было затоплено более 3 тыс. жилых домов.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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