Новые дома в безопасном при паводке районе начнут передавать жителям Тулуна в январе

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Первые дома, которые строятся для пострадавших от летних паводков жителей иркутского Тулуна в микрорайоне Березовая Роща, начнут передавать жителям города в январе 2020 года. Об этом в субботу сообщил представитель строительной компании "Климат-групп" Владимир Ярмух во время визита на стройплощадку вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"После пятого января начинаем передавать несколько домов с минимально выполненной отделкой", - сказал Ярмух. По его словам, первые 20 домов планируется передать до конца марта 2020 года.

В свою очередь Виталий Мутко сообщил, что строительство будет контролироваться онлайн при помощи установленных видеокамер. "Сейчас есть современные методы контроля, эту стройку я вижу каждый день в кабинете, потому что мы снимаем это дело, и сейчас будут установлены видеокамеры, и я думаю, что мы будем видеть это все в онлайн-режиме", - сказал Мутко.

Березовая Роща - один из строящихся микрорайонов Тулуна, он находится в зоне, которая при паводках безопасна. Там в настоящее время возводят сразу 37 индивидуальных домов. Пять из них будут полностью готовы до конца года. К 15 января 2020 года будет достроено еще 25 домов. Строительство в Березовой Роще ведут девять компаний.

В новость внесены изменения (09:06 мск) - добавлен комментарий вице-премьера Виталия Мутко