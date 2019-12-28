{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области
Обновлено 

Новые дома в безопасном при паводке районе начнут передавать жителям Тулуна в январе

По словам представителя строительной компании "Климат-групп" Владимира Ярмуха, первые 20 домов планируется передать до конца марта 2020 года
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время визита на стройплощадку в микрорайоне Березовая Роща
© Светлана Латынина/ТАСС

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Первые дома, которые строятся для пострадавших от летних паводков жителей иркутского Тулуна в микрорайоне Березовая Роща, начнут передавать жителям города в январе 2020 года. Об этом в субботу сообщил представитель строительной компании "Климат-групп" Владимир Ярмух во время визита на стройплощадку вице-премьера РФ Виталия Мутко.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"После пятого января начинаем передавать несколько домов с минимально выполненной отделкой", - сказал Ярмух. По его словам, первые 20 домов планируется передать до конца марта 2020 года.

В свою очередь Виталий Мутко сообщил, что строительство будет контролироваться онлайн при помощи установленных видеокамер. "Сейчас есть современные методы контроля, эту стройку я вижу каждый день в кабинете, потому что мы снимаем это дело, и сейчас будут установлены видеокамеры, и я думаю, что мы будем видеть это все в онлайн-режиме", - сказал Мутко.

Березовая Роща - один из строящихся микрорайонов Тулуна, он находится в зоне, которая при паводках безопасна. Там в настоящее время возводят сразу 37 индивидуальных домов. Пять из них будут полностью готовы до конца года. К 15 января 2020 года будет достроено еще 25 домов. Строительство в Березовой Роще ведут девять компаний.

В новость внесены изменения (09:06 мск) - добавлен комментарий вице-премьера Виталия Мутко

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
В Омске пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком
В результате ДТП пострадали семь человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС