Жители трех не расселенных домов в Тулуне в 2020 году начнут получать жилищные сертификаты

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области в первой половине 2020 года выдадут жилищные сертификаты жильцам трех многоквартирных домов района Рабочий городок в Тулуне, в которых после наводнения расселили только первые и вторые этажи. Об этом в субботу сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на встрече вице-премьера РФ Виталия Мутко с жителями района.

Мэр Тулуна Юрий Карих 19 декабря сообщил, что нерешенной остается судьба жильцов трех многоквартирных домов в районе Рабочий городок, из которых жителей подтопленных первых и вторых этажей расселили, а жильцов третьих-пятых этажей оставили в домах.