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Паводок в Иркутской области

Жители трех не расселенных домов в Тулуне в 2020 году начнут получать жилищные сертификаты

С 5 января начнется прием заявлений от жильцов

ТУЛУН /Иркутская область/, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области в первой половине 2020 года выдадут жилищные сертификаты жильцам трех многоквартирных домов района Рабочий городок в Тулуне, в которых после наводнения расселили только первые и вторые этажи. Об этом в субботу сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на встрече вице-премьера РФ Виталия Мутко с жителями района.

Мэр Тулуна Юрий Карих 19 декабря сообщил, что нерешенной остается судьба жильцов трех многоквартирных домов в районе Рабочий городок, из которых жителей подтопленных первых и вторых этажей расселили, а жильцов третьих-пятых этажей оставили в домах.

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"С начала января, с пятого числа, мы начинаем принимать заявления от жителей", - сказал Болотов, три дома планируется расселить в первой половине 2020 года.

По словам Мутко, жителей планируется расселить в порядке постановления правительства РФ №556 (предоставление социальных выплат и жилых помещений пострадавшим в результате паводка в июне 2019 года в Иркутской области).

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ие достигал почти 14 м. В городе было затоплено более 3 тыс. жилых домов.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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