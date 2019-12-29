Пять пассажирских поездов задержались на Восточно-Сибирской железной дороге

НОВОСИБИРСК, 29 декабря./ТАСС/. Пять пассажирских поездов дальнего следования по технологическим причинам задержались на Восточно-Сибирской железной дороге, время задержки составляет до трех часов, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте Российских железных дорог (РЖД). При этом два поезда задерживаются вторые сутки.

"По технологическим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Время задержки в пути составляет от получаса до трех", - говорится в сообщении.

Ранее, 28 декабря, на сайте РЖД появилась информация о задержке по технологическим причинам девяти поездов (№7 Владивосток - Новосибирск, №519 Чита - Иркутск, №99 Владивосток - Москва, №362 Иркутск - Наушки, №322 Иркутск - Забайкальск, №100 Москва - Владивосток, №88 Усть-Илимск - Иркутск, №58 Тайшет - Иркутск, №69 Чита - Москва).

Отмечается, что по-прежнему задержаны два поезда: № 362 Иркутск - Наушки и № 69 Чита - Москва. Кроме того, от графика отклонились еще три поезда: № 47 Владивосток - Омск, № 1 Владивосток - Москва и № 305 Улан-Батор - Иркутск.

Как сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, задержки поездов связаны с ведением плановых ремонтных работ на станции Яблоновая (Читинский район Забайкальского края - прим. ТАСС). "Вследствие ремонта поезда пропускали по одному пути. Было выбрано неудачное по времени "окно" для пропуска поездов, поэтому возникли задержки в графике движения. Пассажиры, поезда которых были задержаны на длительное время, были обеспечены питанием", - сказала представитель прокуратуры.