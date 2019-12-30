{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Новосибирске установят более 1,5 тыс. новых мусорных контейнеров

В компании "Экология-Новосибирск" сообщили, что это позволит предотвратить мусорный коллапс в новогодние праздники

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Новосибирский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС") закупил более полутора тысяч современных евроконтейнеров для предотвращения мусорного коллапса в новогодние праздники, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок в связи с растущей дебиторской задолженностью со стороны регионального оператора "Экология-Новосибирск". Сообщалось, что уходящие с рынка перевозчики забирают с улиц контейнеры. Позднее министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что "Экология-Новосибирск" закупил новые емкости для предотвращения загрязнения улиц.

"В 2019 году группа "ВИС" приобрела для регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области 1766 евроконтейнеров. До конца года около 5000 емкостей для накопления отходов будет расставлено на контейнерных площадках", - сказали в пресс-службе.

Евроконтейнер - пластиковая емкость с крышкой и колесами, открывающая с помощью педали - является наиболее современным резервуаром для накопления ТКО. Сейчас на улицах Новосибирска располагается около 19238 пластиковых и металлических мусорных контейнеров, 510 мусорных бункеров и около ста заглубленных контейнеров, часть конструкции которых располагается под землей.

Нехватка емкостей для накопления отходов, произошедшая ранее, связана с конфликтом регионального оператора с перевозчиками ТКО. Летом 2019 года транспортные компании, занимавшиеся перевозкой мусора в регионе, заявили, что регоператор не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснил ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг, а предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период.

В настоящее время все эти споры решаются в суде. В декабре сообщалось, что группой "ВИС" будет передано регоператору более 40 мусоровозов. Такая мера после конфликтов с перевозчиками должна предотвратить риски возможной приостановки перевозки мусора в области. Также сообщалось о передаче нескольких тысяч контейнеров группой "ВИС" регоператору "Экология-Новосибирск".

Теги
РоссияНовосибирская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили от работы за оскорбления детей
Информацию о произошедшем передали в прокуратуру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС