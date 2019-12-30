В Новосибирске установят более 1,5 тыс. новых мусорных контейнеров

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Новосибирский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС") закупил более полутора тысяч современных евроконтейнеров для предотвращения мусорного коллапса в новогодние праздники, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

В конце ноября местные СМИ сообщили, что три компании-перевозчика ТКО с начала 2020 года покидают рынок в связи с растущей дебиторской задолженностью со стороны регионального оператора "Экология-Новосибирск". Сообщалось, что уходящие с рынка перевозчики забирают с улиц контейнеры. Позднее министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что "Экология-Новосибирск" закупил новые емкости для предотвращения загрязнения улиц.

"В 2019 году группа "ВИС" приобрела для регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области 1766 евроконтейнеров. До конца года около 5000 емкостей для накопления отходов будет расставлено на контейнерных площадках", - сказали в пресс-службе.

Евроконтейнер - пластиковая емкость с крышкой и колесами, открывающая с помощью педали - является наиболее современным резервуаром для накопления ТКО. Сейчас на улицах Новосибирска располагается около 19238 пластиковых и металлических мусорных контейнеров, 510 мусорных бункеров и около ста заглубленных контейнеров, часть конструкции которых располагается под землей.

Нехватка емкостей для накопления отходов, произошедшая ранее, связана с конфликтом регионального оператора с перевозчиками ТКО. Летом 2019 года транспортные компании, занимавшиеся перевозкой мусора в регионе, заявили, что регоператор не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснил ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг, а предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период.

В настоящее время все эти споры решаются в суде. В декабре сообщалось, что группой "ВИС" будет передано регоператору более 40 мусоровозов. Такая мера после конфликтов с перевозчиками должна предотвратить риски возможной приостановки перевозки мусора в области. Также сообщалось о передаче нескольких тысяч контейнеров группой "ВИС" регоператору "Экология-Новосибирск".