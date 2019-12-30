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СК назвал предварительную причину пожара в красноярском селе, где погибли четыре человека

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 30 декабря. Предварительной причиной пожара в красноярском селе Шумеры, где погибли четыре человека, двое из которых дети 4 и 5 лет, стало короткое замыкание, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Шунеры Красноярского края 28 декабря в 13:40 мск. Дом сгорел полностью, погибла семья с двумя детьми. "Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В сообщении уточняется, что семья характеризуется положительно.

Теги
РоссияКрасноярский край
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