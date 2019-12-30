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Новый год и Рождество - 2020

Синоптики рассказали о погоде в Западной Сибири в новогодние праздники

Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, а также Алтай ожидает потепление

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в первые числа января 2020 года в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае, превышение нормы составит от 1 до 6 градусов. Оттепель связана с приходом в регион циклона со стороны северного Казахстана, а также теплых воздушных масс из Европейской части России, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"Погода будет нас радовать в новогоднюю ночь и следующие 10 дней. Сильных морозов на юге Западной Сибири мы не ожидаем. <…> Погоду в Сибири сейчас определяет циклон. Он выходит со стороны северного Казахстана с большим влагозапасом. <…> В Западной Сибири самым теплым местом станет район Салехарда. При этом аномалия распространяется и на юг: в Новосибирске ожидается превышение нормы на 3-5 градусов, в Томске - на 4-6 градусов, на Алтае - на 1-3 градуса", - сказала Лапчик.

По ее словам, предыдущие несколько дней погода в Западной Сибири находилась под влиянием антициклона, из-за которого температуры опускались местами до минус 40 градусов. Однако он очень быстро сместился в Восточную Сибирь. "Последние проявления этого антициклона будут ощущаться в Новосибирске в новогоднюю ночь - температура составит 13-15 градусов мороза, а затем пойдет на повышение, возможны осадки", - сказала Лапчик.

Она пояснила, что уже 2 января температура в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях опустится до нуля, на Алтае ожидается оттепель вплоть до положительных значений. "Это связано с очередной порцией атлантического воздуха, которая идет из Европейской части России, проникая через Урал на юг Западной Сибири", - сказала метеоролог.

Как отметила Лапчик, новогодний циклон принесет с собой снег, в том числе мокрый, во все регионы Западной Сибири кроме Алтая - там осадков не ожидается. Прогнозируется порывистый ветер от 3 до 17 м/с в зависимости от региона.

Теги
РоссияАлтайКемеровская областьНовосибирская областьТомская областьНовый год и Рождество - 2020
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