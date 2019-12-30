В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий в ИК-8

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске по факту превышения должностных полномочий с применением насилия в исправительной колонии № 8. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Новосибирской области.

"Возбуждено и расследуется дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

По информации интернет-издания Тайга.инфо, голодовка более 130 заключенных началась в новосибирской исправительной колонии № 8 после того, как заключенного Александра Ивова якобы избил сотрудник спецподразделения "Корсар". Один из голодающих, как сообщают СМИ со ссылкой на родственников заключенных, погиб.

Главное управление ФСИН по Новосибирской области сообщило, что информация, размещенная в СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников колонии по отношению к осужденным и о голодовке осужденных этого учреждения, не соответствует действительности. В главке также пояснили, что посетивший колонию 7 декабря уполномоченный по правам человека по региону также не выявил нарушений прав заключенных.