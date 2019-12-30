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Задолженность по зарплате на шахте "Разрез Инской" в Кузбассе погашена

Горняки планировали отказаться от выхода на работу в случае, если руководство не выдаст им зарплату за ноябрь

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники шахты "Разрез Инской" в Кузбассе, которые планировали отказаться от выхода на работу из-за задолженности по заработной плате, получили оплату за ноябрь на общую сумму около 34 млн рублей, сообщил в понедельник на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора региона Андрей Панов.

По информации местных СМИ, горняки шахты "Разрез Инской" 27 декабря потребовали от руководства предприятия погасить задолженность по заработной плате, в противном случае они были намерены подать уведомления о невыходе на работу из-за долгов.

"На ООО "Разрез Инской" сформировалась задолженность за ноябрь в размере 34,0 млн руб. перед 798 работниками. Выдачу зарплаты задержали на две недели. Заработную плату работникам руководство выплатило сегодня, 30 декабря", - написал Панов.

Проблемы с выплатой зарплат на угольных предприятиях Кузбасса в текущем году начали возникать из-за проблем с добычей угля и падением цен на него на мировых рынках. По данным Кемеровостата на 1 ноября текущего года, просроченная задолженность по зарплате в регионе составляла 251,7 млн рублей. Основная часть этой суммы - долг угольных предприятий региона.

Шахта "Разрез Инской" расположена в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году, с 2017 года на предприятии введена процедура банкротства.

Теги
РоссияКемеровская область
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