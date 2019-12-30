В Кузбассе на обочине нашли тело младенца, брошенного матерью

КЕМЕРОВО, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на междугородней трассе в Кузбассе хозяйственную сумку с телом трехмесячной девочки, которая находилась в розыске с 24 декабря и, по версии следствия, была оставлена на обочине дороги матерью. Об этом сообщается в понедельник на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"30 декабря тело ребенка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги. В ближайшее время будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшей", - говорится в сообщении.

Новорожденный ребенок пропал вместе с матерью 24 декабря, об этом в правоохранительные органы заявил отец ребенка. В этот же день женщину на автомобиле остановили сотрудники полиции на трассе между Кемерово и Томском, но ребенка с ней не оказалось. Следователям мать пояснила, что дочь поперхнулась и она оставила ее тело на обочине дороги, посчитав, что девочка умерла. При этом женщина не смогла указать точное место, где был оставлен ребенок, для поиска пришлось обследовать около 40 км дороги. В поисковых мероприятиях принимали участие порядка 120 человек, сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мать погибшей девочки задержана, ее психическое состояние в ближайшее время должны оценить медики.