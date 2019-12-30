Омский суд вынес окончательное решение по делу судьи, покончившего жизнь самоубийством

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Омский областной суд признал федерального судью Сергея Москаленко, который в январе 2017 года покончил жизнь самоубийством, виновным в получении взятки в особо крупном размере, говорится в понедельник в сообщении журналистам в прокуратуре Омской области.

Ранее сторона защиты оспорила обвинительное решение омского суда, а родственники Москаленко не дали согласие на прекращение уголовного дела в связи с его гибелью.

"Сегодня Омский областной суд вынес итоговое решение по уголовному делу в отношении бывшего судьи Куйбышевского районного суда г. Омска Сергея Москаленко. Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). На основании представленных стороной обвинения доказательств суд вынес обвинительный вердикт без назначения наказания. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что родственники судьи не дали согласие на прекращение уголовного дела в связи с его смертью. Летом 2018 года суд выносил обвинительный приговор, однако сторона защиты оспорила его в Верховном суде, поэтому дело было рассмотрено судом вновь.

Дела Москаленко и Берга

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании "Омстрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. Суд установил, что судья за взятку более чем в 6 млн рублей должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд - вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.

Дело в отношении Москаленко было возбуждено в июле 2016 года. В начале декабря ему было предъявлено обвинение в получении взятки от Берга.

В январе 2017 года Москаленко покончил жизнь самоубийством, предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.