Эксперты считают, что дальневосточные льготы позволили бы Зауралью снизить отток населения

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Омска задала вопрос о возможности распространения программ поддержки населения, действующих на Дальнем Востоке, на регионы Зауралья. По ее словам, программы "дальневосточный гектар" и льготная ипотека под 2% существенно сдерживают миграцию молодежи. Президент ответил, что это возможно, но вопрос требует детальной проработки и анализа.

ТАСС, 30 декабря. Распространение уже действующей на Дальнем Востоке программы льготной ипотеки под 2% на территорию регионов Зауралья, о возможности которого заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, поможет регионам Сибири и восточной части Уральского федерального округа улучшить демографическую ситуацию, снизить отток населения и улучшить состояние строительной отрасли, что в конечном итоге даст толчок развитию экономики этих субъектов РФ. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты, представители региональных властей и строительных компаний.

"Вся территория от Урала до Дальнего Востока требует того, чтобы у людей были возможности, понятные механизмы, чтобы обзавестись своим жильем, а не уезжать в Москву. Если посмотреть статистику, почему происходит внутренняя миграция по стране, то помимо экономических вопросов с точки зрения оплаты труда, второй важный пункт заключается в том, что у людей нет возможности приобретения жилья и, соответственно, их ничто не держит там, где они родились, выросли и учились. Конечно, введение льготной ипотеки поможет [решить проблему оттока населения]", - сказал ТАСС депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

По его мнению, решение проблемы оттока населения с территории Зауралья является вопросом национальной безопасности. "Это большая проблема. Люди уезжают, а на Дальнем Востоке и в Сибири уже есть желающие из соседних государств заселить эту территорию своими гражданами", - отметил он.

По данным территориальных Росстатов, проблема оттока населения актуальна для большинства регионов Зауралья. Так, в 2018 году миграционное снижение численности населения составило в Омской области около 12 тыс. человек, в Кемеровской области - почти 8,5 тыс. человек, в Курганской - почти 6,5 тыс. человек. Более оптимистично ситуация выглядит в Новосибирской области, где по итогам 2018 года прирост населения за счет миграции составил более 3 тыс. человек. Но положительная динамика в данном случае обеспечена международной миграцией.

Стимуляция экономики и сферы строительства

Распространение дальневосточной программы льготной ипотеки, помимо сдерживания миграции населения, поможет и строительной отрасли, считает Ионин. "Строительство сегодня забуксовало по экономическим причинам, потому что спроса нет. Ипотека создаст спрос, соответственно, и строители будут обеспечены работой", - пояснил он.

"Этот формат ипотеки даст возможность большему количеству населения покупать квартиры, и процесс по строительству как-то оживится и, полагаю, что очень сильно оживится. Потому что сегодня необходимо стимулировать потребительский спрос. Кроме снижения процентной ставки по ипотеке я не вижу каких-то механизмов, абсолютно", - сообщила глава крупной строительной компании Томска "Карьеруправление", депутат Законодательной думы региона Екатерина Собканюк.

При этом, по мнению экспертов отрасли, необходимо понимать, что эффект для строительного рынка от повышения спроса будет получен не сразу. "Объекты, которые будут сдаваться в ближайший год-два, уже находятся в стадии строительства. Если будет понимание, что эта мера повлекла за собой стабильный рост продаж, конечно, при долгосрочном стратегическом планировании будущих планов застройки этот спрос будет учитываться", - сказал ТАСС официальный представитель ведущего кемеровского застройщика "Промстрой" Александр Савостьянов.

В целом же, считает председатель ассоциации "Региональный деловой клуб строителей", член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов, решение демографического вопроса позволит улучшить и экономическую ситуацию в регионах.

"Есть факторы, которые мешают развитию экономики региона в целом. Среди них и покупательский спрос населения. Увы, сегодня он не на самом высоком уровне. И особенно это касается недвижимости - самой дорогой покупки, которую делает человек. Жилье - это уверенность в завтрашнем дне, это желание и дальше работать в регионе. А это уже основа экономики для региона в целом. Поэтому важно сейчас увидеть эту стагнирующую ситуацию и принять меры", - сказал Мамедов.

Региональные меры поддержки

Сейчас регионы Зауралья пытаются самостоятельно стимулировать продажу недвижимости, вводя меры поддержки на местном уровне: ипотека с господдержкой, субсидирование оплаты первоначального взноса по ипотеке и льготные займы на строительство своего дома - и все эти меры востребованы населением. В Кузбассе только за 11 месяцев 2019 года число ипотечных кредитов по льготной ставке выросло по сравнению с 2018 годом в четыре раза и превысило 260 кредитов с господдержкой на сумму более 477 млн рублей. В Тюменской области молодые семьи, проживающие на территории региона с 2006 года, могут получить льготный заем на десять лет под 1% годовых - и этой программой уже воспользовались 18,5 тыс. семей.