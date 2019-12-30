В правительстве Приангарья сообщили о риске срыва подготовки к пожароопасному сезону

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года в Иркутской области, где регулярно происходят масштабные лесные пожары, находится под угрозой срыва из-за тяжелой финансовой ситуации в региональном лесхозе, сообщил в понедельник и. о. председателя правительства региона Теймур Магомедов на оперативном совещании.

"Ситуация в лесхозе Иркутской области расценивается как критическая. <…> На сегодняшний день задолженность лесхоза составляет более 650 млн рублей, из них 195 млн по налогам. Арестованы счета, нет возможности выполнения госзаданий по охране, защите, воспроизводству лесов. Фактически работа учреждения заблокирована. Это приводит к очень серьезному возникновению риска срыва подготовки к пожароопасному сезону 2020 года и проведению работ по обнаружению, тушению лесных пожаров", - сказал Магомедов.

Он пояснил, что главная причина тяжелого экономического положения лесхоза - недофинансирование. Ежегодно процент софинансирования деятельности учреждения из федерального бюджета уменьшается. В 2019 году при потребности 4,3 млрд лесхоз получил из федерального бюджета 755 млн. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поставил перед правительством задачу до 1 февраля выработать решение по исправлению ситуации.

Лесхоз Иркутской области является областным государственным автономным учреждением. Его задача - выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Специалисты лесхоза занимаются мониторингом пожарной ситуации в лесах, организуют патрулирование и тушение очагов возгорания, проводят профилактическую работу.

По данным Рослесхоза, в 2019 году на территории России произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади свыше 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась в Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях и в Якутии. На территории Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, в регионе регулярно происходят масштабные пожары в тайге.