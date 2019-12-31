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Открыто автосообщение с поселками на севере Красноярского края по сезонной дороге

Его не могли открыть с начала декабря из-за теплой погоды и подтоплений

КРАСНОЯРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Транспортное сообщение по автозимнику, которое не могли открыть с начала декабря из-за теплой погоды и подтоплений, открылось в Енисейском районе Красноярского края. Об этом во вторник сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейска и Енисейского района.

"Зимник открыли, максимальная [разрешенная масса транспортного средства] пять тонн", - сообщили в ЕДДС, добавив, что автозимник доходит до села Ворогово в Туруханском районе.

В начале декабря из-за потепления произошел срыв кромки льда на Енисее и подъем уровня воды в реке и его притоках. Из-за этого не удалось открыть зимник до села Ярцево и северных поселков в районе. Населенный пункты оказались отрезаны от большой земли, транспортное сообщение осуществлялось только с помощью вертолетов.

Ярцево - один из старейших населенных пунктов Красноярского края, там живут около 1,5 тыс. человек. В соседних Безымянке, Кривляках, Майском и Сыме в общей сложности примерно столько же жителей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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