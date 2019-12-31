Подземный пожар зафиксировали в районе закрытых угольных разрезов в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Подземный пожар обнаружен в Новокузнецком районе Кузбасса на месте угольных отвалов вскрышных пород неэксплуатируемых разрезов, где из-за нагрева почвы стал таять снег. Местные власти привлекли к обследованию участка научный центр по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли ВостНИИ, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области в ответ на запрос ТАСС.

"По данным департаментов угольной промышленности и природных ресурсов и экологии Кемеровской области, в Новокузнецком районе в поселке Апанас в районе угольных отвалов неэксплуатируемых разрезов наблюдаются очаги нагревания. Администрация области и района, безусловно, в курсе данной ситуации <…> В настоящее время к обследованию объекта привлечен головной научный центр горной отрасли ВостНИИ, специалисты института проведут обследование отвала и дадут рекомендации по ликвидации очагов нагревания", - говорится в ответе на запрос агентства.

Жители поселка Апанас в Новокузнецком районе в минувшие выходные опубликовали в социальных сетях видео, где с помощью квадрокоптера сняли дымящие угольные отвалы неэксплуатируемых угольных разрезов. На съемках видно, что от земли поднимается дым, а в районе нагрева из-за высокой температуры даже тает снег. Весной с проблемой подземных пожаров в Кузбассе столкнулись также жители шахтерского города Киселевска, где земля в районе выработок старой шахты нагревалась до 170 градусов по Цельсию, на ликвидацию подземного горения потребовалось около 5 месяцев.

Как пояснили ТАСС в администрации региона, земельный участок под отвалом относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Ранее они были предоставлены для ведения горных работ разрезу "Листвянский", который был ликвидирован в 2004 году. После ликвидации предприятия лицензионный участок, вблизи которого размещен отвал для вскрышных пород, переоформлялся на пять разных угольных предприятий.

"Администрацией муниципального образования начата работа по оформлению прав собственности на данный участок", - добавили в пресс-службе администрации области, пояснив, что это поможет включению территории в экологические программы по ликвидации накопленного вреда.