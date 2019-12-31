В Сибири к Новому году установили елку на дне Байкала и построили ледяной Петербург

О том, как встречают праздник в регионах Сибирского федерального округа - в материале ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Самая высокая елка Сибири и Евразии - высотой 55 метров - установлена в Красноярске, на острове Татышев. В Татышев-парке - традиционном месте отдыха жителей города - в новогоднюю ночь выступят музыканты, пройдут различные конкурсы, на праздник приедут Дед Мороз и Снегурочка. Праздничные гулянья пройдут и в других городах Сибири: жители Омска увидят в центре города достопримечательности Санкт-Петербурга, выполненные изо льда, Томска - посмотреть новогодние фильмы на большом экране на главной площади. О том, как встречают Новый год в таймырской тундре, далеких поселках вахтовиков и таежных заповедных кордонах - в материале корреспондентов ТАСС. Стилизованный Петербург Жители Томска в последний день уходящего года смогут посмотреть любимые новогодние фильмы прямо в центре города - на Новособорной площади, где расположен главный ледовый городок. Городские власти установили там большой - 7 на 14 метров - экран для показа фильмов и телепередач. "Мы цепляем самое интересное, что показывают по федеральным каналам и выводим это на экран. В 16:30 (12:30 мск) будем смотреть "Иронию судьбы". А в полночь томичи смогут посмотреть на главной ледовой площадке города обращение президента. До 04:00 (00:00 мск) будет идти новогодний "Огонек", - сказал ТАСС глава управления культуры администрации Томска Денис Шостак. В Кемерове основные праздничные мероприятия пройдут на главной площади региона, на ней установили новую интерактивную елку. Традиции отмечать праздник на площади Советов в этом году исполняется 15 лет. Впервые в новогоднюю ночь в Кемерове будет работать каток и ярмарка, где в праздничных павильонах-теремках кемеровчане смогут угоститься травяным чаем, безалкогольным глинтвейном, какао и сладостями.

Описание Участники массового шествия Дедов Морозов в Кемерово, 26 декабря 2019 года © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Жители Омска проводят 2019 год на Любинском проспекте в центре города. "Любинский проспект и прилегающие улицы в Омске сильно напоминают петербуржские улицы, и это постоянно отмечают гости города. Поэтому оформление этой части города в этом году посвящено Санкт-Петербургу. Например, улицу Музейная около центра "Эрмитаж-Сибирь" украшают львы изо льда и сделан ледяной разводной мост", - рассказали ТАСС в Минкультуры региона. Новый год в Таймырской тундре В 2 тыс. км севернее Красноярска к встрече нового года готовятся жители полуострова Таймыр. В домах поселка Сындасско - одного из самых северных населенных пунктов мира - перед Новым годом проводят традиционный обряд очищения народов Крайнего севера - жгут янтарь, вместе с которым должно сгореть все плохое, что произошло в уходящем году. Янтарь собирают прямо здесь, на побережье Северного Ледовитого океана. В другом таймырском поселке, Волочанке, жители традиционно топят бани и ждут новогодней ночи, чтобы запустить в небо фейерверки, которые купили вскладчину всем поселком. В семье школьных учителей Дениса и Анастасии Теребихиных тоже проводят обряд с поджиганием кусочка янтаря. "Традицию с янтарем Насу (Анастасия) привезла со своей родины, с побережья моря Лаптевых. И янтарь оттуда", - рассказал Денис Теребихин. К праздничному столу в Волочанке готовят традиционные блюда из оленины и рыбы, а кроме того, Теребихины любят японскую кухню, поэтому есть и самодельные суши. Еще одним атрибутом праздничного стола на сибирском севере станут местные настойки на морошке и бруснике. Хоровод на дне Байкала Иркутские дайверы отметили Новый год погружением на дно Байкала, где на 20-метровой глубине установили елку. Вокруг нее они водили хоровод, после чего получили подарки от подводного Деда мороза. "Уже 20 лет дайверы дайв-центра "Свал" отмечают Новый год под водой Байкала в поселке Листвянка. Предварительно, 20-21 декабря устанавливается елочка, дайверы тросами прикрепляют ее к якорю, чтобы она не уплыла, и 31 декабря совершают погружение. Под водой они разыгрывают сценарий, в этом году они были в ролях рыбаков и сотрудников Рыбнадзора. Потом водили хоровод вокруг елочки и получили подарки от подводного Деда мороза, в роли которого все эти 20 лет выступает лидер дайв-центра Андрей Димитриевич", - рассказала один из организаторов погружения, дайвер Ирина Ивонина. Температура воздуха в поселке Листвянка составила минус 12 градусов, воды в Байкале - около трех градусов выше ноля. Жители 20-тысячного Татарска в Новосибирской области уже 10 лет проводят 31 декабря шествие Дедов морозов и других сказочных героев. Не стал исключением и нынешний год - по городу прошли 130 человек в карнавальных костюмах из 30 районов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

Описание Шествие Дедов Морозов в Татарске Новосибирской области © Полина Болдырева/ТАСС