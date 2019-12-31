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Новый год и Рождество - 2020

В Сибири к Новому году установили елку на дне Байкала и построили ледяной Петербург

О том, как встречают праздник в регионах Сибирского федерального округа - в материале ТАСС
Самая высокая елка Сибири и Евразии - высотой 55 метров - в Красноярске Официальный сайт администрации Красноярска
Описание
Самая высокая елка Сибири и Евразии - высотой 55 метров - в Красноярске
© Официальный сайт администрации Красноярска

ТАСС, 31 декабря. Самая высокая елка Сибири и Евразии - высотой 55 метров - установлена в Красноярске, на острове Татышев. В Татышев-парке - традиционном месте отдыха жителей города - в новогоднюю ночь выступят музыканты, пройдут различные конкурсы, на праздник приедут Дед Мороз и Снегурочка.

Праздничные гулянья пройдут и в других городах Сибири: жители Омска увидят в центре города достопримечательности Санкт-Петербурга, выполненные изо льда, Томска - посмотреть новогодние фильмы на большом экране на главной площади.

О том, как встречают Новый год в таймырской тундре, далеких поселках вахтовиков и таежных заповедных кордонах - в материале корреспондентов ТАСС.

Стилизованный Петербург

Жители Томска в последний день уходящего года смогут посмотреть любимые новогодние фильмы прямо в центре города - на Новособорной площади, где расположен главный ледовый городок. Городские власти установили там большой - 7 на 14 метров - экран для показа фильмов и телепередач.

"Мы цепляем самое интересное, что показывают по федеральным каналам и выводим это на экран. В 16:30 (12:30 мск) будем смотреть "Иронию судьбы". А в полночь томичи смогут посмотреть на главной ледовой площадке города обращение президента. До 04:00 (00:00 мск) будет идти новогодний "Огонек", - сказал ТАСС глава управления культуры администрации Томска Денис Шостак.

В Кемерове основные праздничные мероприятия пройдут на главной площади региона, на ней установили новую интерактивную елку. Традиции отмечать праздник на площади Советов в этом году исполняется 15 лет. Впервые в новогоднюю ночь в Кемерове будет работать каток и ярмарка, где в праздничных павильонах-теремках кемеровчане смогут угоститься травяным чаем, безалкогольным глинтвейном, какао и сладостями.

Участники массового шествия Дедов Морозов в Кемерово, 26 декабря 2019 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Участники массового шествия Дедов Морозов в Кемерово, 26 декабря 2019 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Жители Омска проводят 2019 год на Любинском проспекте в центре города. "Любинский проспект и прилегающие улицы в Омске сильно напоминают петербуржские улицы, и это постоянно отмечают гости города. Поэтому оформление этой части города в этом году посвящено Санкт-Петербургу. Например, улицу Музейная около центра "Эрмитаж-Сибирь" украшают львы изо льда и сделан ледяной разводной мост", - рассказали ТАСС в Минкультуры региона.

Новый год в Таймырской тундре

В 2 тыс. км севернее Красноярска к встрече нового года готовятся жители полуострова Таймыр. В домах поселка Сындасско - одного из самых северных населенных пунктов мира - перед Новым годом проводят традиционный обряд очищения народов Крайнего севера - жгут янтарь, вместе с которым должно сгореть все плохое, что произошло в уходящем году. Янтарь собирают прямо здесь, на побережье Северного Ледовитого океана.

В другом таймырском поселке, Волочанке, жители традиционно топят бани и ждут новогодней ночи, чтобы запустить в небо фейерверки, которые купили вскладчину всем поселком. В семье школьных учителей Дениса и Анастасии Теребихиных тоже проводят обряд с поджиганием кусочка янтаря. "Традицию с янтарем Насу (Анастасия) привезла со своей родины, с побережья моря Лаптевых. И янтарь оттуда", - рассказал Денис Теребихин.

К праздничному столу в Волочанке готовят традиционные блюда из оленины и рыбы, а кроме того, Теребихины любят японскую кухню, поэтому есть и самодельные суши. Еще одним атрибутом праздничного стола на сибирском севере станут местные настойки на морошке и бруснике.

Хоровод на дне Байкала

Иркутские дайверы отметили Новый год погружением на дно Байкала, где на 20-метровой глубине установили елку. Вокруг нее они водили хоровод, после чего получили подарки от подводного Деда мороза.

"Уже 20 лет дайверы дайв-центра "Свал" отмечают Новый год под водой Байкала в поселке Листвянка. Предварительно, 20-21 декабря устанавливается елочка, дайверы тросами прикрепляют ее к якорю, чтобы она не уплыла, и 31 декабря совершают погружение. Под водой они разыгрывают сценарий, в этом году они были в ролях рыбаков и сотрудников Рыбнадзора. Потом водили хоровод вокруг елочки и получили подарки от подводного Деда мороза, в роли которого все эти 20 лет выступает лидер дайв-центра Андрей Димитриевич", - рассказала один из организаторов погружения, дайвер Ирина Ивонина.

Температура воздуха в поселке Листвянка составила минус 12 градусов, воды в Байкале - около трех градусов выше ноля.

Жители 20-тысячного Татарска в Новосибирской области уже 10 лет проводят 31 декабря шествие Дедов морозов и других сказочных героев. Не стал исключением и нынешний год - по городу прошли 130 человек в карнавальных костюмах из 30 районов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

Шествие Дедов Морозов в Татарске Новосибирской области Полина Болдырева/ТАСС
Описание
Шествие Дедов Морозов в Татарске Новосибирской области
© Полина Болдырева/ТАСС

Среди героев, помимо Деда Мороза и Снегурочки, были также снеговики и символ Нового года - крыса. Они поздравляли жителей с Новым годом и дарили детям сладости, водили хоровод и пели новогодние песни. После этого участники шествия отправились поздравлять пациентов районной больницы Татарска, а также детей-сирот и воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и школы-интерната.

Праздник на вахте

На мысе Челюскин, самой северной континентальной точке мира, Новый год готовятся встречать работники метеостанции. Совсем недавно в окрестностях метеостанции ходили белые медведи, но несколько дней назад они ушли в поисках пропитания, поэтому праздники коллектив метеостанции проведет без диких соседей.

"Один из коллектива остается на смене, так как наблюдения ведутся непрерывные. Остальные собираются в кают-компании - оливье, шампанское, поздравление президента", - рассказал ТАСС один из сотрудников метеостанции.

В городе Стрежевой на севере Томской области, который в народе называют "городом нефтяников", для детей в канун праздников открыли ледовый городок, для которого по традиции нарезали чистейший лед. "Традиционно представлены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, герои сказок, резные элементы и символ Нового года - крыса. Важный элемент городка - большая горка с подсветкой, несколько горок поменьше для малышей и ледяной лабиринт", - рассказали в пресс-службе АО "Томскнефть" ВНК, представители которой сделали детям подарок. Часть сотрудников "Томскнефти" встретят Новый год на вахте. Они украсили вахтовые поселки, поставили елки и развесили украшения.

Инспекторы сибирских заповедников в новогоднюю ночь проведут рейды против браконьеров. "Браконьеры обычно действуют по ночам, поэтому в три-четыре часа ночи инспекторы выезжают на патрулирование", - рассказала ТАСС представитель природного заказника "Кирзинский" в Новосибирской области Диана Плешкова.

Накануне праздника, на кордонах, где живут лесные инспекторы, они тоже наряжают елку и готовят праздничный ужин. "У нас есть модули, такие небольшие вагончики, установленные в самых отдаленных местах нацпарка. Там есть и кухонная зона, и спальные места. Там инспекторы могут спокойно отметить Новый год, находясь на работе", - рассказала ТАСС пресс-секретарь национального парка "Сайлюгемский" Ольга Усольцева.

Теги
РоссияИркутская областьКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьНовый год и Рождество - 2020
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