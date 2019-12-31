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В Кузбассе автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

В результате инцидента пострадала женщина

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ, в салоне которого находились люди, опрокинулся в кювет на дороге в кузбасском городе Анжеро-Судженске. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

"В Анжеро-Судженске около 10:45 (06:45 мск) водитель автобуса ПАЗ, в котором находилось менее десяти пассажиров, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание, [автобус] перевернулся", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, в момент аварии в салоне автобуса находились восемь человек, один из них пострадал. "Пострадала женщина, 38 лет, она доставлена в травматологическое отделение, ее обследуют", - сказал собеседник агентства.

По информации Кемеровского гидрометцентра, во вторник на территории региона на фоне потепления до минус 4 градусов наблюдаются снегопады и местами гололед, на дорогах возможны снежные заносы и ухудшение видимости.

Теги
РоссияКемеровская область
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