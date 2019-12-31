В Омске сотруднику ФСБ дали взятку, пытаясь скрыть хищение при реализации нацпроекта

ОМСК, 31 декабря. /ТАСС/. Омский суд во вторник арестовал мужчину, который подозревается в даче сотруднику УФСБ взятки в размере 200 тыс. рублей за прекращение расследования по факту хищения одной из строительных компаний бюджетных средств при проведении дорожных работ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается в пресс-релизе регионального УФСБ.

"По материалам УФСБ России по Омской области следственными органами СК РФ по Омской области в отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). <...> Решением Куйбышевского районного суда Омска от 31 декабря в отношении указанного жителя региона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что житель Омска 28 декабря дал взятку сотруднику омского УФСБ в размере 200 тыс. рублей. За это он просил оказать покровительство одной из строительных организаций Омска и прекратить оперативно-разыскную деятельность по факту хищения директором компании бюджетных средств при проведении дорожных работ в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Непосредственно после передачи денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, по самому факту хищения денежных средств уголовное дело еще не возбуждено. "В настоящий момент проводится оперативно-разыскная деятельность, которую и пытался остановить взяткодатель. Объем похищенных средств устанавливается", - сказал собеседник агентства.