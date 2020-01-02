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Между городами Кемерово и Новосибирск начали летать прямые авиарейсы

Раньше эти города были связаны только автомобильным и железнодорожным сообщением

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 со 2 января начала выполнять прямые авиаперелеты между городами Новосибирск и Кемерово, которые раньше были связаны только автомобильным и железнодорожным сообщением. Самолеты будут летать пять дней в неделю, время вылета выбрано с учетом наиболее удобных стыковок с другими рейсами, сообщается на сайте кемеровского аэропорта им. Алексея Леонова.

"Рейс Новосибирск - Кемерово - Новосибирск будет выполнять S7 Airlines со 2 января пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Embraer 170. Пассажиры аэропорта Кемерова могут воспользоваться в Новосибирске широкой маршрутной сетью S7 Airlines и удобными стыковками с городами: Благовещенск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Красноярск, Сургут, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нячанг, Гонконг, Бангкок и Сеул. Рейсы, вылетающие в Кемерово, стыкуются в Новосибирске с рейсами, прибывающими из Абакана, Благовещенска, Владивостока, Братска, Красноярска, Кызыла, Магадана, Надыма, Норильска, Ноябрьска, Нижневартовска и Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Как следует из данных онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Толмачево, первый рейс из Новосибирска вылетел в 17:48 (13:48 мск) и через 50 минут должен приземлиться в Кемерове, откуда уже в 18:55 (14:55 мск) совершит обратный вылет. Рейсы субсидируются из бюджета, стоимость билетов для пассажиров в одну сторону составляет от 1,2 тыс. рублей.

Прямое авиасообщение существенно упростит транспортное сообщение между городами. Чтобы доехать в Новосибирск из Кемерова на автомобиле необходимо преодолеть более 260 км по федеральной загруженной трассе с интенсивным движением грузового транспорта, время в пути для автомобилистов составляет около четырех часов. Электрички между Кемерово и Новосибирском курсируют через день с продолжительностью железнодорожного пути более пяти часов.

Теги
РоссияКемеровская областьНовосибирская область
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