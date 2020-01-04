Гериатрический санаторий открыли в Кузбассе по нацпроекту

КЕМЕРОВО, 4 января. /ТАСС/. Гериатрическое отделение открыто в Прокопьевском районе Кузбасса по нацпроекту "Демография", пожилые люди смогут бесплатно пройти санаторный курс восстановительного лечения, заняться спортом, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор Сергей Цивилев.
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Продолжаю делиться с вами хорошими новостями: в Прокопьевском районе открылось гериатрическое отделение. Оно будет работать по типу санатория, где пожилые люди старше 65 лет смогут пройти двухнедельный курс восстановительного лечения или оздоровления. В помощь представителям старшего поколения - врач-гериатр, инструктор по лечебной физкультуре, социальный работник, психолог. Также предусмотрены консультации невролога и стоматолога. В отделении разработан распорядок дня, предусмотрены занятия на спортивных тренажерах, посещение бассейна и соляной комнаты, занятия со скандинавскими палочками, обучение компьютерной грамотности, настольные и интеллектуальные игры. Так что времени скучать и хандрить просто не будет. Открытие гериатрического отделения в поселке Трудармейский – это еще один реальный пример того, как работает национальный проект «Демография». Он призван не только повысить рождаемость, но еще и улучшить качество жизни представителей старшего поколения.
"В Прокопьевском районе открылось гериатрическое отделение. Оно будет работать по типу санатория, где пожилые люди старше 65 лет смогут пройти двухнедельный курс восстановительного лечения или оздоровления. <…> Предусмотрены занятия на спортивных тренажерах, посещение бассейна и соляной комнаты, занятия со скандинавскими палочками, обучение компьютерной грамотности, настольные и интеллектуальные игры", - написал Цивилев.
Как сказал ТАСС руководитель гериатрического центра Андрей Иванов, отделение в Прокопьевском районе - первое в Кузбассе. В рамках нацпроекта "Демография" в регионе уже создано более 170 специализированных гериатрических мест на базе стационаров в отделениях разного профиля, в отличие от них новое отделение сможет оказывать комплексную медицинскую и социальную помощь пациентам старшего возраста.
"Отделение - первое в Кузбассе, у нас открыты гериатрические койки в 20 медицинских организациях области, а это единственное отделение, которое работает по всем профилям как санаторий и на сегодня оно единственное", - сказал Иванов.
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.