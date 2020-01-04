Гериатрический санаторий открыли в Кузбассе по нацпроекту

КЕМЕРОВО, 4 января. /ТАСС/. Гериатрическое отделение открыто в Прокопьевском районе Кузбасса по нацпроекту "Демография", пожилые люди смогут бесплатно пройти санаторный курс восстановительного лечения, заняться спортом, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор Сергей Цивилев.

"В Прокопьевском районе открылось гериатрическое отделение. Оно будет работать по типу санатория, где пожилые люди старше 65 лет смогут пройти двухнедельный курс восстановительного лечения или оздоровления. <…> Предусмотрены занятия на спортивных тренажерах, посещение бассейна и соляной комнаты, занятия со скандинавскими палочками, обучение компьютерной грамотности, настольные и интеллектуальные игры", - написал Цивилев.

Как сказал ТАСС руководитель гериатрического центра Андрей Иванов, отделение в Прокопьевском районе - первое в Кузбассе. В рамках нацпроекта "Демография" в регионе уже создано более 170 специализированных гериатрических мест на базе стационаров в отделениях разного профиля, в отличие от них новое отделение сможет оказывать комплексную медицинскую и социальную помощь пациентам старшего возраста.

"Отделение - первое в Кузбассе, у нас открыты гериатрические койки в 20 медицинских организациях области, а это единственное отделение, которое работает по всем профилям как санаторий и на сегодня оно единственное", - сказал Иванов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.