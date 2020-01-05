Археологи на Таймыре нашли самую "северную" шахматную доску

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Шахматную доску, предположительно, являющуюся самой северной находкой в мире, нашли археологи при раскопках русского зимовья на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Она относится к XVII-XVIII векам, а место обнаружения указывает на то, что шахматную доску использовали при каком-то обряде, сообщил ТАСС директор "Красноярской геоархеологии" Данил Лысенко.

"Вели работы в бухте Макарова - это Пясинский залив Карского моря, здесь раскапывается зимовье второй половины XVII - начала XVIII веков. В сенях под глинобитной печью была найдена шахматная доска, что [ее местоположение] можно интерпретировать как какие-то обрядовые действия, совершенные при строительстве зимовья", - сказал Лысенко.

Бухта Макарова расположена в районе 73 градуса северной широты. Это северная оконечность полуострова Таймыр и, вероятно.

По словам Лысенко, доска изготовлена в стиле архангелогородцев и холмогорцев. Она представляет из себя цельный кусок дерева, расчерченный на клетки острым предметом. Похожие изделия находили при раскопках Мангазеи, первого русского города в Заполярье. "Шахматы - традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее, Березово, на всех полярных памятниках русских они фиксируются", - добавил собеседник агентства.