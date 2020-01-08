В Омске выявлено превышение ПДК пяти загрязняющих веществ в воздухе

ОМСК, 8 января. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, сероуглерода, сероводорода, оксида углерода и оксида азота выявлено в среду в Омске, где регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

В середине декабря 2019 года в Омске были зафиксированы несколько случаев выброса ядовитого газа хлороводород. Источник загрязнения до настоящего момента не установлен. По предположению экспертов, выбросы производил один из заводов, имеющих гальваническое производство (электрохимический метод нанесения металлических и химических покрытий).

"Ночью [8 января] после поступления жалоб передвижная эколаборатория [центра экологического мониторинга Омска] незамедлительно выехала в Советский округ города Омска для осуществления замеров атмосферного воздуха. Результаты замеров эколаборатории показали превышения этилбензола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на ул. 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК)", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что жалобы на загрязнение воздуха стали поступать от населения вечером 7 января. "Поступило более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха. Большая часть жалоб поступила из Советского и Кировского административных округов на химический запах, запах газа", - отметили в министерстве. Полученная информация передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для проведения надзорных мероприятий по установлению виновников загрязнения.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.