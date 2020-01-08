Международный фестиваль снежной скульптуры в двадцатый раз прошел в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Сибирский фестиваль снежной скульптуры, участниками которого стали как российские мастера, так и представители зарубежных стран, прошел в Новосибирске в двадцатый раз. Его победителем стала команда томского художника Артура Шугурова, посвятившего свою работу победе в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль проводится в новогодние праздники уже 20 лет, и традиционно его площадкой становится Первомайский сквер в центре Новосибирска. Для изготовления снежных скульптур в сквер был завезен чистый снег. Организаторы предоставляют командам скульпторов снежные блоки высотой 3 метра, и в течение трех дней мастера работают с ними. Основными инструментами для создания скульптур становятся лопаты и пилы. В этом году за победу боролись 15 команд из ряда сибирских и дальневосточных регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Казахстана и Киргизии. Многие скульпторы участвуют в конкурсе не в первый раз - так, супруги Локцик из Новосибирска не пропустили за 20 лет ни одного фестиваля, а в прошлом году полноценным участником команды стал их сын.

"Уровень скульптур каждый год растет. Мы участвуем с 2000 года, поэтому можем отслеживать повышение своего уровня так же, как и уровня соперников. Что мне нравится, сейчас дается большая творческая свобода детям. Поначалу это была работа взрослых, и лишь часть делали дети, сейчас уже все больше и больше идет работа с детьми, у которых появляются новые навыки", - рассказала ТАСС Марина Локцик.

Победители фестиваля

Скульптуры оценивались по трем критериям - техника исполнения, оригинальность и выразительность. В год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне многие скульпторы решили посвятить свои работы военной тематике. В их числе и победители фестиваля - томский художник и мультипликатор Артур Шугуров со своей командой. Его композиция "Дед и внук" представляет собой величественного пожилого фронтовика, по длинной бороде которого, как с горки, катится мальчик. Фронтовик заслоняет ребенка от танков, находящиеся у него за спиной.

Шугуров признался, что скульпторов подвела погода - из-за оттепели снег, с которым работали мастера, потяжелел, и некоторые детали композиции начали осыпаться. "У нас должна была быть фигура по-другому, но рука у ветерана отвалилась. Сначала вообще было расстройство, но потом подумали, вызвали экскаватор и приделали большой снежный блок, чтобы руку сделать иначе. Казалось, что по времени не успеем, но успели", - рассказал он ТАСС.

Шугуров популяризирует экстремальное закаливание, поэтому работал без верхней одежды. В Новосибирске в дни фестиваля температура воздуха опускалась до пяти градусов ниже нуля.

Второе и третье места заняли скульпторы из Омска и Новосибирска, которые также посвятили свои работы теме Великой Отечественной войны. Так, скульптура "Мирное небо" мастеров из Омска изображает ребенка, играющего с самолетиком у могилы деда, а работа новосибирских скульпторов представляет собой стаю журавлей.

О фестивале

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится для укрепления и развития культурных связей между Новосибирском и другими городами, в том числе городами-побратимами. История фестиваля началась 20 лет назад, когда в 2000 году команда скульпторов из Новосибирска приняла участие в международном фестивале снежной скульптуры в японском городе-побратиме Саппоро.

Вернувшись на родину, сибирские мастера предложили проводить снежный фестиваль в Новосибирске. В разные годы участниками фестиваля становились скульпторы из более чем 25 городов России, свое мастерство демонстрировали участники из Казахстана, Киргизии, Молдавии, Молдовы, Белоруссии и Германии.