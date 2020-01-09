Власти Кузбасса намерены обновить 60% пассажирского транспорта в регионе к 2021 году

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены приобрести для пассажирских предприятий региона почти 600 новых автобусов, чтобы на 60% обновить изношенный автопарк к началу 2021 года. Такая задача поставлена перед министерством транспорта, которое создано в регионе с нового года, сообщил ТАСС руководитель ведомства Сергей Рубан.

Причиной масштабного обновления общественного транспорта в регионе стала высокая степень его износа - до 90%. Как неоднократно заявлял губернатор Сергей Цивилев, большая часть машин для перевозки пассажиров в Кузбассе не подлежит ремонту и нуждается в замене. В 2019 году региональные власти заключили контракты на поставку 265 новых автобусов, троллейбусов и трамваев, поставки в полном объеме завершатся к середине 2020 года.

"В начале года мы проведем конкурс на закупку еще 567 автобусов с поставкой в 2020 году и первой половине 2021 года, это позволит обновить парк государственных и муниципальных транспортных предприятий области на 60%. Отмечу, что это будут современные, комфортабельные, низкопольные автобусы большого или особо большого класса, также автобусы не приобретались давно, действующие уже сильно изношены. Поэтому закупка такой техники позволит кардинально изменить состояние общественного транспорта Кузбасса", - сказал Рубан.

Он отметил, что приоритетом при обновлении пассажирского автопарка в регионе будет экологизация транспорта за счет использования техники, работающей на газомоторном топливе.

"Всего в настоящий момент 29,2% пассажирского транспорта, а с учетом поступающей в следующем году и уже запланированной к закупке в ближайшие полтора года техники, этот показатель составит 37% от общего парка пассажирского автотранспорта всех предприятий региона", - добавил министр.

Кемеровская область до недавнего времени была одним из немногих российских регионов, где управляющим органом была областная коллегия, а не правительство. Летом 2019 года коллегия стала правительством, но руководителями профильных органов власти до сих пор являются начальники департаментов, а не министры. С 1 января 2020 года два кузбасских департамента преобразованы в министерства: департамент информационных технологий - в министерство цифрового развития и связи, департамент транспорта и связи - в министерство транспорта. По мнению властей региона, реорганизация поможет улучшить взаимодействие с федеральным центром и облегчит работу региональных органов власти.