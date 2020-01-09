Крупнейшую в Алтайском крае туристическую площадку переформатируют в аграрную

БАРНАУЛ, 9 января. /ТАСС/. Туристско-рекреационный комплекс "Сибирское подворье" в Смоленском районе Алтайского края, где проходили масштабные мероприятия событийного туризма и форумы, а также экскурсии, закроют для туристов. Площадку переформатируют под аграрное направление - там начато создание нескольких ферм и теплиц, сообщается в четверг в пресс-релизе АО "Курорт Белокуриха".

"За 12 лет холдинг "Курорт Белокуриха" вложил в развитие комплекса около 700 млн рублей. <…> Ранее комплекс был востребован у правительства региона и бизнеса: здесь проходили многие масштабные мероприятия. Событий становилось все меньше, последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума - 80 млн рублей в год", - сообщает пресс-служба.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь холдинга Станислава Ваулина, собственники приняли решение развивать там сельское хозяйство. Окончательное решение о закрытии площадки для туристов принято после того, как выявился рост интереса у туристов к строящемуся курорту "Белокуриха-2".

Пресс-секретарь компании добавила, что в 2020 году "Курорт Белокуриха" выполнит обязательства - на площадке проведут АТР, "Алтайфест", "Сибирскую масленицу". В дальнейшем, по словам Ваулиной, правительству региона и бизнес-партнерам предложат перенести мероприятия на территорию "Белокурихи-2", которая к 2021 году сможет принимать различные форумы.