Во дворе дома в Новокузнецке нашли тело новорожденной девочки

ТАСС, 9 января. Уголовное дело об убийстве ребенка матерью возбудили по факту обнаружения тела новорожденной девочки во дворе одного из многоэтажных домов кузбасского города Новокузнецка, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

Вечером 5 января жительница Новокузнецка рядом с мусорным баком нашла тело новорожденной девочки и вызвала полицию. Предварительно эксперты установили, что ребенок родился живым, причина смерти устанавливается. Мать ребенка пока не найдена.