Долг по зарплате перед шахтерами "Заречной" в Кузбассе превышает 74 млн рублей

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате перед горняками шахты "Заречная" в Кузбассе после вмешательства губернатора региона, который в конце декабря обратился в налоговую инспекцию и попросил ускорить возврат НДС предприятию для выплаты зарплат, полностью не погашена из-за нехватки средств и составляет более 74 млн рублей. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Выплаты долгов по заработной плате за счет возврата НДС фактически произведены, для полного погашения задолженности обозначенных средств недостаточно. В результате проведенной работы снижен размер задолженности в АО "Шахта "Заречная" на 107,2 млн рублей. Размер задолженности на сегодня составляет 74,1 млн рублей", - говорится в ответе на запрос.

По данным представителя АО "Шахта "Заречная", планируется поэтапное погашение задолженности по заработной плате, однако конкретные сроки выплат не называются. Информация о возможном высвобождении сотрудников из-за экономических проблем на предприятии властям региона до настоящего момента не поступала.

"В случае поступления информации о предстоящем высвобождении работников АО "Шахта "Заречная", им будет предоставлен весь предусмотренный законодательством перечень государственных услуг по содействию занятости и помощи в поиске подходящей работы. На сегодня на предприятиях Кузбасса насчитывается порядка 2,2 тыс. вакантных рабочих мест", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона со ссылкой на информацию от областного департамента труда.

Угольная компания "Заречная" в Кузбассе находится в процедуре банкротства, управлением ее активов и выводом из кризиса с 2018 года занимается УК "Полысаевская". Шахты добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках в 2019 году значительно упали. Из-за этого на предприятиях с 2019 года году были снижены темпы по добыче угля и стали возникать проблемы с выплатой заработной платы.