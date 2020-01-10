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Новосибирские власти ввели новую субсидию для обманутых дольщиков

Эти субсидии будут предоставляться как для достройки объектов, так и для компенсаций

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где остро стоит проблема обманутых дольщиков, ввели новую субсидию размером до 200 тыс. рублей для этой категории граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

В середине 2019 года число жителей области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило 2 тыс. человек. Осенью дольщики одного из наиболее крупных микрорайонов неоднократно устраивали голодовки и пикеты.

"Губернатор Андрей Травников подписал постановление о предоставлении дополнительных мер поддержки обманутым дольщикам. <…> Обозначенная субсидия может быть предоставлена гражданину для полной либо частичной оплаты части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициаторам масштабного инвестиционного проекта, в размере не более 200 тыс. рублей. Гражданин имеет право на получение субсидии один раз", - говорится в сообщении.

Эти субсидии будут предоставляться как для достройки объектов, так и для компенсаций. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.

В 2018 году, по оценке властей, в области было 50 долгостроев, на решение проблемы необходимо порядка 12 млрд рублей. При этом генпрокурор РФ Юрий Чайка ранее упоминал регион в числе самых проблемных в этом отношении. Сейчас в области 57 проблемных домов, в реестре обманутых дольщиков числятся 1409 человек.

Теги
РоссияНовосибирская область
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