"Ираэро" требует от производителя SSJ 100 возмещения около 2 млрд рублей убытков

ИРКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ираэро" направила претензию в АО "Гражданские самолеты Сухого", в которой требует возместить почти 2 млрд рублей убытков, связанных с простоями воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100, "Сухой Суперджет 100") из-за технических неисправностей, сообщил в пятницу ТАСС источник в авиационных кругах Иркутска.

"Авиакомпанией подготовлена и отправлена [претензия] на сумму под 2 млрд рублей. Это связано с техническими неисправностями [самолетов Sukhoi SuperJet 100] и, как следствие, простоями воздушных судов", - сказал источник.

Он уточнил, что сумма, обозначенная в претензии, представляет собой убытки, понесенные с 2016 года - за весь период эксплуатации Sukhoi SuperJet 100. В пресс-службе "Ираэро" ТАСС сообщили, что авиакомпания не комментирует данную тему. Однако там подтвердили, что из девяти самолетов Sukhoi SuperJet 100, которые находятся в эксплуатации перевозчика, "почти половина простаивает".

У компании "Гражданские самолеты Сухого" есть встречные претензии к "Ираэро". Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2019 года принял ее иск к иркутскому перевозчику с требованиями на сумму 941,4 млн рублей. О поступлении иска указано в картотеке дел суда, однако детали заявления не раскрываются. Комментарием компании "Гражданские самолеты Сухого" ТАСС пока не располагает.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В ее парке 25 воздушных судов.

ОА "Гражданские самолеты Сухого" основано в 2000 году, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). На сегодняшний день основным проектом компании является программа по созданию и развитию самолета SuperJet 100.