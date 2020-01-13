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В Новосибирске начали работу первые 14 трамваев, переданных из Москвы в 2019 году

Вагоны вышли на наиболее загруженные городские магистрали
Трамваи на улицах Новосибирска, 2016 год Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Трамваи на улицах Новосибирска, 2016 год
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Первые 14 из 20 трамваев, которые были безвозмездно переданы мэрией Москвы городскому хозяйству Новосибирска по программе обновления общественного транспорта, начали работу на наиболее загруженных городских магистралях, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр города Анатолий Локоть.

Значительную часть трамвайного парка Новосибирска составляют устаревшие вагоны КТМ-5М3, выпускавшиеся в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Московские трамваи, которые пришли им на смену, были выпущены в 2000-2005 годах.

"Мы получили [из Москвы] 20 трамваев, [они] восстановлены, и 14 сейчас находятся на линии <…>, [их] состояние технически нормальное", - сказал Локоть, отметив, что трамваи вышли на основные магистрали Новосибирска.

По словам мэра, безвозмездная передача трамваев из Москвы в Новосибирск происходит уже не первый год. По данным мэрии, в 2016 году Новосибирск приобретал 10 трамвайных вагонов модели 71-608КМ, выведенных из эксплуатации в Москве. Эти вагоны работают в левобережной части города. Локоть также добавил, что в рамках обновления трамвайного парка города к концу 2019 года еще 10 новых трамваев, которые поставляет совместное новосибирско-белорусское предприятие БКМ "Сибирь", вышли на линию.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что в течение 2020-2025 года в городе планируется масштабное обновление общественного транспорта - будут приобретены 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев, планируется модернизация 60 имеющихся трамваев. Кроме того, в 2020 году для Новосибирска планируется приобрести шесть трамваев за 140 млн рублей по совместной с правительством Белоруссии программе обновления общественного транспорта. Деньги будут выделены из областного бюджета.

По данным сайта мэрии, новосибирский трамвайный парк включает 95 трамвайных вагонов. В городе действуют 11 маршрутов трамвая, которые обслуживаются двумя депо.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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