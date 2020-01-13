Проект создания геопарка в Республике Алтай включат в стратегию развития туризма в регионе

ТАСС, 13 января. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поддержал предложение включить проект по созданию геопарка "Алтай" в стратегию туристического развития региона. С такой инициативой на совещании по созданию особо охраняемой природной территории выступила и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства региона.

Работа по созданию геопарка началась в 2014 году - была сформирована дорожная карта для получения статуса геопарка в ЮНЕСКО, но проект так и не был реализован, в том числе, из-за отсутствия финансирования. Была разработана концепция геопарка и обозначены границы. Предполагалось, что в него войдут часть территорий Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов, где находятся более 60 геологических, гидрологических, культурно-исторических объектов общенационального, общемирового значения.

"Екатерина Поварова подчеркнула, что создание геопарка требует обеспечивающей инфраструктуры. Сейчас по поручению главы республики Олега Хорохордина разрабатывается стратегия туристического развития региона, Поварова предложила включить в нее создание геопарка. Глава республики эту инициативу поддержал", - говорится в сообщении.

Хорохордин также поручил актуализировать устаревшую дорожную карту по созданию и развитию геопарка. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, созданная ранее дорожная карта так и не была использована, на сегодня потеряла свою актуальность. В пресс-службе отметили, что проект в любом случае будет реализовываться, но необходимо уточнить и консолидировать все изменения, касающиеся создания геопарка.

По словам главы региона, также необходимо провести анализ объемов туристического сегмента, который регион сможет привлечь после создания геопарка. Хорохордин подчеркнул, что на первом этапе создания "Алтаю" будет необходима господдержка, в перспективе он выйдет на самоокупаемость. В рамках геопарка планируется создать сеть многодневных туристских маршрутов в отдаленные районах - их тематикой станет знакомство с объектами геопарка. Планируется поддержка проектов туристской инфраструктуры на таких маршрутах, проектов по сохранению объектов геопарка, продвижение услуг местного бизнеса.

О геопарке

Как сообщал ТАСС, геопарк со статусом объекта охраны ЮНЕСКО планировали создать осенью 2017 года. Тогда в территорию геопарка, по данным представителей международной исследовательской станции "Актру" Томского государственного университета, планировали включить тропы древних скифов, многометровые "каменные грибы" - стелы, образованные эрозией, на которых лежат огромные камни, и еще несколько десятков объектов и территорий. Ученые отмечали, что для получения статуса геопарка в выбранной зоне должно располагаться не менее 54 памятников природы, а на алтайском участке их больше в 10 раз. Для получения статуса ЮНЕСКО было подготовлено детальное описание памятников, в том числе с точки зрения доступности для туристов.

Геопарк - территория, где сохранились ископаемые останки доисторических животных, там наглядно можно увидеть геологическую историю Земли, систему формирования ландшафтов, месторождений полезных ископаемых. Геопарки созданы в различных странах, там проводят экскурсии, наиболее значимые места оборудованы пояснительными таблицами. По специально проложенным маршрутам можно передвигаться пешком и на велосипедах. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке создания всемирной сети национальных геопарков.

Республика Алтай - популярный туристический регион. Ежегодно турпоток здесь увеличивается на 3-5%, по итогам 2018 года он составил более 2 млн человек, итоги 2019 года еще подводятся.